Мукомольную фабрику построят на востоке Крыма

Мукомольная фабрика будет построена за 800 млн рублей в восточной части Крымского полуострова. Об этом информирует пресс-служба министерства экономического развития республики.

Планируемая мощность мельничного комплекса составит до 500 т в сутки, среднегодовой объем — до 150 тыс. т в год готовой продукции экспортного назначения: сортовой муки и сопутствующей продукции размола — отрубей, передает «Крыминформ». Также на заседании инвестсовета рассмотрели проект по строительству крупного торгово-офисного центра в Симферопольском районе на 100 тыс. кв. м.

Ранее в декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. План мероприятий рассчитан до 2025 года. Особое внимание будет уделено строительству жилых зданий, дорог, созданию инженерной инфраструктуры. В перспективе намечается ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флотов. Предусмотрена поддержка туристической отрасли.