Прямой эфир
Общество
Голикова заявила о нераспространении закона о QR-кодах на детей
Экономика
Цена сжижженый газ на бирже подскочила на 16% за день
Общество
Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство
Культура
Правительство Нидерландов купит картину Рембрандта за €175 млн
Мир
Первый случай «Омикрон»-штамма выявили в Китае
Спорт
УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки
Экономика
Страховой рынок РФ за три квартала показал лучшие результаты за 8 лет
Спорт
«Зенит» поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом»
Общество
Суд приговорил фигурантов дела об убийстве Япончика к 15 и 16 годам
Общество
Правительство России подготовило план противодействия «Омикрону»

Мукомольную фабрику построят на востоке Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мукомольная фабрика будет построена за 800 млн рублей в восточной части Крымского полуострова. Об этом информирует пресс-служба министерства экономического развития республики.

Планируемая мощность мельничного комплекса составит до 500 т в сутки, среднегодовой объем — до 150 тыс. т в год готовой продукции экспортного назначения: сортовой муки и сопутствующей продукции размола — отрубей, передает «Крыминформ». Также на заседании инвестсовета рассмотрели проект по строительству крупного торгово-офисного центра в Симферопольском районе на 100 тыс. кв. м.

Ранее в декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. План мероприятий рассчитан до 2025 года. Особое внимание будет уделено строительству жилых зданий, дорог, созданию инженерной инфраструктуры. В перспективе намечается ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флотов. Предусмотрена поддержка туристической отрасли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021