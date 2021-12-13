Житель Калининградской области провалился под лед озера и погиб

Житель Калининградской области погиб, выйдя на лед Пелавского озера. Экстренные службы выясняют обстоятельства происшествия.

По данным МЧС, потерпевший вышел на Пелавское озеро 11 декабря. Лед водоема недостаточно окреп, чтобы выдержать вес взрослого человека. В результате мужчина провалился в воду и утонул. Об этом сообщает ИА FlashNord.

6 декабря в Татарстане под лед на реке Каме провалился рыбак. Информация о происшествии поступила от очевидцев. Они сообщили, что мужчина в течение 10 минут не подавал признаков жизни, однако подойти к месту провала очевидцы опасались. Погибшего извлекли из полыньи в 50 м от берега.