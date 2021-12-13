В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой

Ученые японского государственного Института естественных наук (Рикэн) пришли к выводу, что низкий уровень смертности от COVID-19 в Японии в сравнении с европейскими странами и США связан, в частности, с генетикой самих японцев. Это следует из результатов исследования, о котором сообщает газета The Japan Times.

Специалисты выяснили, что предотвратить серьезные случаи заболевания COVID-19 можно с помощью активированных Т-клеток, для чего требуется лейкоцитарный антиген человека (HLA). Этот сложный набор генов помогает Т-клеткам выявить и уничтожить инфицированные клетки.

По мнению экспертов, в организме человека существует несколько десятков тысяч HLA и каждый индивидуум имеет несколько их типов HLA, которые передаются из поколения в поколение генетически.

Такие выводы ученые сделали после того, как изучили молекулу HLA-A24, которая была обнаружена примерно у 60% японцев и только у 10–20% европейцев и американцев. Затем они исследовали спайковый белок вируса, вызывающего COVID-19, и идентифицировали антигенный компонент, или эпитоп QYI, который воздействует на HLA-A24, запуская процесс активации Т-клеток и их размножения. Он фактически дает сигнал иммунной системе о наличии вируса, с которым нужно бороться.

Кроме того, ученые обнаружили, что аналогичный эпитоп существует и в сезонных коронавирусах, что доказывает существование на молекулярном уровне перекрестного иммунитета против обычных коронавирусов и вируса, вызываемого COVID-19.

Ранее, 10 декабря, в Японии создали маску, светящуюся при контакте с частицами COVID-19. Отмечается. что японские специалисты на протяжении 10 дней проводили тестирование с 32 зараженными коронавирусом пациентами и заметили, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение.

22 ноября руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ заявил, что циркулирующий в Японии штамм «Дельта» мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков. Это, по словам ученого, со временем могло привести к его «самоликвидации».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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