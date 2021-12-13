Свыше 300 человек получили травмы из-за гололеда в Ижевске

С начала заморозков в Ижевске 323 человека обратились в травматологическую больницу. Горожане получают травмы из-за гололеда.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, больше всего жалоб на скользкие тротуары и дороги поступает из Ижевска и Сарапула. В частности, горожане сообщают о плохом состоянии тротуара на улице Ворошилова на подъеме к Ижевскому торгово-экономическому техникуму. Бречалов дал поручение проверить тротуары и дороги и тщательнее работать с обращениями местных жителей по поводу уборки улиц. Об этом пишет Udm-info.ru.

Глава Удмуртии отметил, что намерен обсудить проблему гололеда с местными жителями во время ближайшей прямой линии в социальных сетях.

В ноябре с травмами из-за гололеда в больницы Ижевска поступили 253 человека.