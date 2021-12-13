Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья

Действующий президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский победил на прошедших в воскресенье президентских выборах главы региона, получив 79,4% голосов. Об этом 13 декабря сообщил ЦИК республики.

Всего в республике проголосовали 144136 избирателей.

«В Тирасполе проголосовали 43 549 человек, в Бендерах — 24 277, Григориополе ­— 12 036, Дубоссарах ­— 10 514, Каменке — 8807, Рыбнице — 21 623, Слободзее — 23 330», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК Приднестровья.

Выборы в регионе стали седьмыми. На высший государственный пост претендовали Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

11 августа в Молдавии выразили надежду на построение прагматичного диалога с Россией. Президент республики Майя Санду заявила, что Кишинев готов возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру.