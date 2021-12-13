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Кривцовский мемориал реконструируют в Орловской области

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В Орловской области запланировали реконструкцию Кривцовского мемориального комплекса. По словам губернатора Андрея Клычкова, регион рассчитывает на содействие Российского военно-исторического общества.

Вопрос реконструкции обсуждался на заседании координационного совета по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Орловской области. До 30 декабря 2021 года администрация Болховского района должна разработать дорожную карту по проведению работ. До мая 2022 года глава региона поручил выполнить подготовительные работы. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области и администрация Болховского района должны определить границы и охранную зону мемориала. Документы необходимо оформить до 10 апреля.

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