Мать устроившего взрыв в монастыре в Серпухове рассказала о жизни сына

Юлия Зиновьева, мать 18-летнего молодого человека, который 13 декабря устроил взрыв в гимназии монастыре в подмосковном Серпухове, рассказала, где проживал сын. Об этом в понедельник сообщает канал РЕН ТВ.

Родители юноши были в разводе и проживали отдельно. Также у молодого человека был отчим.

«Он живет неделю у меня, неделю — у папы», — рассказала мать выпускника гимназии.

Также женщина уточнила, что последний раз видела сына в субботу, 11 декабря.

В доме у отца злоумышленника сейчас проходят обыски. По данным РЕН ТВ, обыски также прошли у матери юноши. Из ее квартиры забрали ноутбук, которым, вероятно, и пользовался молодой человек.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, 18-летний выпускник православной гимназии устроил взрыв в монастыре. В результате взрыва пострадали 13 человек.

Как позднее уточняла представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, молодой человек пытался совершить суицид общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения.

Врадий добавила, что ни один ученик гимназии в Серпухове тяжело не пострадал. Один учащийся был госпитализирован, остальных детей доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.

Также следствие проведет психолого-психиатрическую экспертизу устроившему взрыв. По данным журналистов, сейчас злоумышленник находится в реанимации.