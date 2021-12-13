«Газпром нефть» привлечет 30 млрд рублей на эко-проекты в Омске

Российская нефтяная компания «Газпром нефть» получила одобрение на субсидирование процентов по «зеленому» финансированию в рамках спецотбора Межведомственной комиссии Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом 13 декабря говорится в сообщении на сайте компании.

«Зеленые» кредиты от Сбера и Газпромбанка по 15 млрд рублей компания направит на реализацию проектов экологической модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Межведомственная комиссия, принимая решение, оценила экологический эффект проектов «Газпром нефти» и подтвердила их природоохранную направленность.

Ключевой «зеленый» проект «Газпром нефти» на Омском НПЗ – строительство очистных сооружений «Биосфера», входящих в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух».

«Многоступенчатая система очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки воды до 99,9%, в два раза снизит водопотребление и сократит нагрузку на городские очистные сооружения», — отметили в компании.

Комплекс «Биосфера» используется на Московском НПЗ уже три года. В итоге завод более чем в 5 раз сократил потребление воды.

Также компания привлекла финансирование на строительство комплекса первичной переработки нефти, который позволит вывести из эксплуатации сразу шесть установок прошлого экологического поколения.

Эффективная процентная ставка по кредитам будет снижена по мере выполнения экологических целей проектов за счет получения субсидии.

«Мы впервые привлекли ESG-финансирование для реализации экологических проектов компании и считаем этот инструмент эффективным. Экологическая направленность модернизации Омского НПЗ являлась критерием получения зеленых кредитов от «Сбера» и Газпромбанка и субсидирования ставок по ним», — отметил финансовый директор, член правления «Газпром нефти» Алексей Янкевич.

Он отметил, что компания проводит масштабную работу для роста экологических характеристик своих предприятий. Внедряются нацеленные на снижение углеродной интенсивности идеи. Применение инструментов «зеленого» финансирования будет расширяться.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов со своей стороны отметил, что привлечение зеленого финансирования позволяет компании повышать свою устойчивость сегодня и привлекательность в будущем.

«Зеленые проекты в нефтепереработке одновременно оказывают позитивное воздействие на окружающую среду и снижают углеродный след нефтепродуктов, что повышает их конкурентоспособность», – заключил он.

«Газпром нефть» с 2008 года проводит масштабную модернизацию Омского НПЗ, общее воздействие предприятия на окружающую среду уже снижено на 40%. К 2025 году после завершения проектов «Чистого воздуха», воздействие Омского НПЗ сократится еще на 25%. Объем общей программы инвестиций компании в проекты «Чистого воздуха» на Омском НПЗ составляет 100 млрд рублей.

Ранее в понедельник стало известно, что «Газпром нефть» совместно с Airbus, авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Group и «Волга-Днепр» создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). По словам заместителя председателя правления «Газпром нефти» Анатолия Чернера, новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом.