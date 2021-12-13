Дело о перевернувшемся батуте с детьми расследовали на Камчатке

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении оператора надувного аттракциона, из-за которого пострадали шестилетний ребенок и его мать. Обвиняемый признал вину.

Как выяснилось во время следствия, оператор не обеспечил крепление аттракциона, не проверил исправность и надежность конструкции перед использованием детьми и, таким образом, нарушил обязательные правила установки батута.

5 августа аттракцион, установленный на парковке стадиона «Спартак» в Петропавловске-Камчатском, опрокинулся во время порывов ветра. Это произошло в тот момент, когда на батуте находились дети.

От ударов о батут шестилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести. Вред здоровью был нанесен и его матери, которая была в непосредственной близости от аттракциона.

Все материалы этого дела переданы в прокуратуру, сообщает ИА KamchatkaMedia.