Школьник получил перелом руки на уроке физкультуры на Камчатке

На Камчатке в селе Мильково 10-летний мальчик сломал руку на уроке физкультуры. Он упал со шведской стенки, когда выполнял задание учителя. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом лучевой кости.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на прокуратуру Мильковского района, во время проверки надзорное ведомство установило, что в нарушении требований закона об образовании школьнику не обеспечили безопасные условия обучения.

Возбуждено дело об административном правонарушении, его материалы передали в суд.

2 декабря сообщалось, что в подмосковных Люберцах одиннадцатиклассник умер на итоговом сочинении. По предварительному диагнозу медиков, у подростка оторвался тромб.