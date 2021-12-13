В Сети появились фото новой версии Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ разработал новую версию внедорожника Lada Niva Travel под названием Black. Фото модели опубликовал паблик «ВКонтакте» Autograd News.

На данный момент автомобили Lada Niva Travel Black начали сходить с конвейера штатно и отгружаться потребителям. Модель окрашивается в черную эмаль. Кроме того, внедорожник получил черные колесные диски, солнцезащитные козырьки, обивку потолка и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС такого же цвета.

На спинках сидений применили новую обивку с контрастной прострочкой и надписью Black. Также на рамках задних дверей наклеены шильдики с названием спецверсии.

Внедорожник Lada Niva Travel оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

7 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van. Теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.