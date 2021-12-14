Урок мужества прошел на «Самбекских высотах»

В Донском военно-историческом музее Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 10 декабря прошел урок мужества, посвященный героям Советского Союза 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса.

Мероприятие транслировалось во все города и районы Ростовской области, благодаря чему к уроку мужества подключились кадеты казачьих образовательных учреждений, учащиеся школ со статусом «казачьи», активисты казачьей детско-молодежной организации «Донцы», поисковики, атаманы казачьих обществ и округов, казаки Войска Донского.

В общей сложности принять участие в нем смогли около 100 тыс. человек. В офлайн-формате урок прослушали почетные гости, в числе которых были герои Российской Федерации Владимир Булгаков и Александр Дзюба. Владимир Васильевич прошел путь от лейтенанта до генерал-полковника, от командира взвода до заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками и командующего войсками военного округа. Александр Иванович — отставной полковник, бывший начальник воздушно-огневой и тактической подготовки-старший летчик 325-го отдельного транспортно-боевого вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа. В патриотическом мероприятии также участвовал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

«Друзья, мы обязательно должны помнить историю, изучать ее и гордиться своими героями. Вместе мы должны отметить 80-летие создания нашего гвардейского корпуса. Всем, кто присутствует сегодня в музее, передаю слова благодарности губернатора Ростовской области за подготовку к уроку мужества, за участие в нем и соавторство», — сказал он, обращаясь к аудитории.

Мемориал Славы «Самбекские высоты» был открыт в мае 1980 года. Памятник представляет собой две бетонные подковообразные стены, символизирующие две стрелковые дивизии, освобождавшие эти места. Это самый крупный памятник на территории Ростовской области. Он посвящен советским воинам, в том числе 130-й и 416-й стрелковых дивизий, удостоенных почетного наименования «Таганрогских», сражавшихся на линии «Миус-фронта» в 1943 году.