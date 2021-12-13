Резкое понижение температуры прогнозируют в Оренбургской области

Понижение температуры на 10 градусов и более прогнозируют в Оренбургской области. Местами похолодает до –23 градусов.

По данным синоптиков, 13 декабря на дорогах региона ожидается гололедица. В северных районах днем температура воздуха опустится до –12…–15 градусов, в центральных районах — до –12 градусов. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

14 декабря ночью похолодает до –18…–23 градусов. Скорость ветра увеличится до 14 м/с. В дневные часы ожидается до –9 градусов.

15 декабря ночная температура составит –6…–11 градусов, лишь на востоке может похолодать до –17 градусов. В дневные часы потеплеет до –1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление на этой неделе в европейской части России. Температура будет выше нормы на 7–8 градусов в Северо-Западном федеральном округе в конце рабочих дней. В Краснодарском крае и Ростовской области более теплым будет начало недели.