Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за наледи и облачности

Водителей в Московской области призвали быть осторожными из-за наледи и облачной погоды. Об этом говорится на сайте регионального минтранса в понедельник, 13 декабря.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, до вечера вторника, 14 декабря, в регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за облачности, гололедицы и снегопада. Температура воздуха ночью и днем будет варьироваться от –1 до –3 градусов.

Для безопасного и бесперебойного движения круглосуточно ведется мониторинг дорожной обстановки. В минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать у светофоров, отмечает телеканал «360». Жителей призвали не игнорировать ношение светоотражающих элементов одежды.

На дорогах области работают 1,2 тыс. человек и более 800 машин. В ночь на 13 декабря в Подмосковье обработали противогололедными материалами более 11,3 тыс. км дорог, отмечает агентство городских новостей «Москва». За ночь задействовали в уборке и обработке более 1 тыс. единиц спецтехники и 1,1 тыс. рабочих.

Ранее в минтрансе Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером 13 декабря. Одной из причин вечерних пробок могут стать дорожные работы. Их сейчас проводят на 31-м, 90-м и 85-м км Московской кольцевой автодороги, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, проспекте Мира, Третьем транспортном кольце и Волгоградском проспекте, пишет РИАМО.

Ранее, 13 декабря, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что в Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы. Снег начнется во второй половине дня понедельника и будет продолжаться до утра вторника, 14 декабря. За 12–13 часов выпадет около 10 см. Высота снежного покрова увеличится до самого высокого значения сезона, до 22–25 см.