Свыше 1 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Липецка

В Липецке ликвидируют последствия снегопада, прошедшего в минувшие выходные. Из дворов и с улиц вывезли свыше 1 тыс. кубометров снега.

По данным синоптиков, осадки прошли не во всех районах города. В части Липецка образовался «тепловой мешок», куда ветер нагонял влагу. При более высокой температурой над районом успел сформироваться снег. В частности, снежный покров появился на проспекте Победы, улицах Космонавтов, Гагарина и Московской. В остальных районах обошлось без осадков.

В уборке улиц задействовали 60 единиц техники, пишет GOROD48. Рабочие расчистили внутриквартальные проезды и магистрали. Израсходовано 412 т песко-соляной смеси, а также 60 т технической соли.

13 декабря уборка улиц продолжается. Рабочие приводят в порядок прилотковые части дорог, где скапливается мусор, а также чистят дождеприемные решетки.