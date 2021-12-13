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Минтруд сообщил о самом низком уровне безработицы в РФ

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Уровень безработицы в Российской Федерации снизился в октябре до 4,3%, показатель стал самым низким за последние годы. Об этом 13 декабря сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции «Развитие национальной системы квалификаций: итоги года».

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По ее словам, эти данные предоставил Росстат.

«Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице. И численность занятых граждан у нас сейчас 72,3 млн человек», — сказала замминистра.

Как отметила Мухтиярова, Минтруд выполнил и перевыполнил на 400 тыс. занятых граждан показатель, установленный российским лидером в части восстановления рынка труда.

22 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что уровень занятости населения в России превысил допандемийный показатель. При этом она обратила внимание, что в ряде регионов он еще не достиг доковидных значений.

30 ноября в рамках выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в стране. Как добавил президент, стратегическая задача России — закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие.

В конце октября Мухтиярова отметила, что число занятых в России составляет 72,3 млн человек, что превышает допандемийный уровень 2019 года. По ее словам, ситуация на рынке труда в целом стабилизировалась.

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