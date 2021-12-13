Viasat и PLANETA INFORM договорились о сотрудничестве

Группа компаний Viasat, лидер рынка платного телевидения в России, договорилась о партнерстве с группой компаний PLANETA INFORM. Несколько десятков популярных и известных картин зарубежного и российского производства станут доступны зрителям телеканалов семейства TV1000 (TV1000 Русское Кино, TV1000, TV1000 Action) и пакета ViP (ViP Premiere, ViP Comedy), а также пользователям онлайн-кинотеатра ViP Play.

В рамках контракта на каналах Viasat можно будет увидеть десятки эксклюзивных и ожидаемых прокатных фильмов российского кинематографа, в том числе комедию «Молодой человек» с Павлом Табаковым, Ингрид Олеринской и Данилой Козловским в главных ролях; психологический триллер «Мать моего сына» с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер и Евгением Ткачуком; комедию «Проклятый чиновник» Сарика Андреасяна; приключенческую фантастику «Звездный разум» о вирусе, который может поразить всё живое, с Аленой Константиновой, Егором Корешковым, Дмитрием Фридом и Катериной Шпицей в главных ролях; фантастический триллер Александра Богуславского «Неведомое» с Виктором Добронравовым; экранизацию культового романа Евгения Замятина «Мы».

Кроме того, благодаря партнерству зрителям станут доступны такие зарубежные новинки российского проката, как мюзикл «Аннетт» знаменитого французского режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях; захватывающий фильм ужасов «Крик. Кровавое посвящение», а также экзотичный южноафриканский фантастический хоррор «Последняя из нас».

«Мы продолжаем расширять наше контентное предложение в ответ на потребности нашей аудитории. Партнерство с PLANETA INFORM — это логичный шаг в реализации данной стратегии. Существующая библиотека эксклюзивного контента Viasat теперь пополнится долгожданными новинками отечественного и зарубежного кинематографа», — подчеркнул генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

«Мы рады продолжить уже сложившееся стратегическое сотрудничество с Viasat по эксклюзивам и библиотеке. Уверен, что зритель по достоинству оценит наши хиты, — отметил генеральный директор PLANETA INFORM Дмитрий Литвинов.

Помимо эксклюзивных кинокартин в доступе появятся и старые кинохиты, полюбившиеся многим. Поклонников ужасов порадует эффектный французский зомби-триллер «Париж. Город Zомби»; леденящая душу «Невеста» Святослава Подгаевского, получившая признание в США. Любителям загадок и непредсказуемого сюжета будет интересен исландский триллер о выживании «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

В целом благодаря контракту фильмотека телеканалов Viasat и онлайн-кинотеатра ViP Play пополнится десятками рейтинговых и современных кинокартин разных жанров и на любой вкус.