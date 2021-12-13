Прямой эфир
Общество
Мурашко сообщил о состоянии заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиян
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Бывший ученик православной гимназии в Серпухове пытался совершить самоубийство
Политика
Песков прокомментировал доработку проекта о QR-кодах на транспорте
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Общество
В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Два землетрясения произошли недалеко от поселков на Колыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магаданской области 13 декабря произошло сразу два землетрясения. Местные жители ощутили толчки.

Первое сейсмособытие было зафиксировано в 13:48 по местному времени в 66 км от села Балыгычан в Среднеканском районе области. Его почувствовали жители этого села, а также поселков Сеймчан и Верхний Сеймчан. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Магнитуда составили 4.

Позже, в 14:43, произошло второе землетрясение, магнитуда которого составила 4,4. От эпицентра до Магадана — 450 км, пишет ИА MagadanMedia.

9 декабря сообщалось о землетрясении, эпицентр которого был в 116 км к востоку, северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 58 км. Магнитуда землетрясения составила 4,5. В некоторых районах ощущались толчки силой до трех баллов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021