Два землетрясения произошли недалеко от поселков на Колыме

В Магаданской области 13 декабря произошло сразу два землетрясения. Местные жители ощутили толчки.

Первое сейсмособытие было зафиксировано в 13:48 по местному времени в 66 км от села Балыгычан в Среднеканском районе области. Его почувствовали жители этого села, а также поселков Сеймчан и Верхний Сеймчан. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Магнитуда составили 4.

Позже, в 14:43, произошло второе землетрясение, магнитуда которого составила 4,4. От эпицентра до Магадана — 450 км, пишет ИА MagadanMedia.

9 декабря сообщалось о землетрясении, эпицентр которого был в 116 км к востоку, северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 58 км. Магнитуда землетрясения составила 4,5. В некоторых районах ощущались толчки силой до трех баллов.