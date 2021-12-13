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Глава МИД Люксембурга заявил, что Минские соглашения в «коме»

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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение кризиса на юго-востоке Украины, но отметил, что Минские соглашения находятся «немного в коме». Об этом он заявил журналистам в понедельник, 13 декабря, до начала совета глав МИД ЕС в Брюсселе.

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«Я думаю, что нужно сказать, что украинский кризис нельзя решать военным средствами», — поделился он мнением.

Однако Минским соглашениям шесть лет и они не работают из-за «комы», отметил дипломат. Как напомнил Ассельборн, нормандская четверка формально существует как формат урегулирования, но не активна.

«Не хватает политической воли сделать это, а это должно произойти», — сказал министр.

12 декабря глава министерства обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом летального оружия в рамках НАТО. Киев намерен добиваться приобретения вышеупомянутого оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками. В частности, речь идет о США, Великобритании, Литве и Франции, отметил он.

11 декабря представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские силовики разместили в городах и поселках Донбасса тяжелое вооружение, в том числе танки.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. По ее словам, речь идет, в частности, о крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой технике.

В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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