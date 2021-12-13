Кабмин Украины снял с должности устроившего скандал в Донбассе замминистра МВД

Кабинет министров Украины уволил устроившего скандал у блокпоста в Донбассе заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 13 декабря сообщает «РБК-Украина»

«Кабинет министров снял с должности замглавы МВД Украины Александра Гогилашвили. Вчера с таким требованием выступил президент Владимир Зеленский», — сказано в сообщении.

Инцидент с участием Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе, произошел 10 декабря. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

Ранее, в понедельник, Гогилашвили извинился «за излишнюю эмоциональность» на блокпосте в Донецкой области и заявил о намерении способствовать расследованию инцидента.

12 декабря Гогилашвили был включен в базу «Миротворец». По данным ресурса, его обвинили в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины» и в «нарушении законодательства Украины о гражданстве». Также сообщалось, что у политика якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД Дениса Монастырского рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя Александра Гогилашвили, который днем ранее был отстранен из-за устроенного скандала.