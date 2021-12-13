Прямой эфир
Общество
Мурашко сообщил о состоянии заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиян
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Бывший ученик православной гимназии в Серпухове пытался совершить самоубийство
Политика
Песков прокомментировал доработку проекта о QR-кодах на транспорте
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Общество
В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Кабмин Украины снял с должности устроившего скандал в Донбассе замминистра МВД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабинет министров Украины уволил устроившего скандал у блокпоста в Донбассе заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 13 декабря сообщает «РБК-Украина»

Страна конфликта: Киев продолжает стягивать силы к линии соприкосновения
Как изменилась обстановка в Донбассе после проявлений дипломатической активности США

«Кабинет министров снял с должности замглавы МВД Украины Александра Гогилашвили. Вчера с таким требованием выступил президент Владимир Зеленский», — сказано в сообщении.

Инцидент с участием Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе, произошел 10 декабря. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

Ранее, в понедельник, Гогилашвили извинился «за излишнюю эмоциональность» на блокпосте в Донецкой области и заявил о намерении способствовать расследованию инцидента.

12 декабря Гогилашвили был включен в базу «Миротворец». По данным ресурса, его обвинили в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины» и в «нарушении законодательства Украины о гражданстве». Также сообщалось, что у политика якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД Дениса Монастырского рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя Александра Гогилашвили, который днем ранее был отстранен из-за устроенного скандала.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021