Свыше 100 оградок украли с двух кладбищ в Оренбургской области

В Бугуруслане (Оренбургская область) с двух кладбищ пропали свыше 100 оградок. В краже подозревается житель Самарской области.

По данным правоохранительных органов, хищения были совершены с мая по октябрь на кладбищах «Северное» и «Южное». Подозреваемый вывез оградки общей массой свыше 2 т на автомобиле в город Отрадный и сдал в скупку. Об этом сообщает 56orb.ru.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. По фактам краж возбуждено уголовное дело, на текущий момент в полицию поступило 49 заявлений.

В конце октября в Астраханской области неизвестные использовали фрагменты надгробий для ремонта дороги.