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Спасательная операция после столкновения судов в Балтийское море прекращена

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Спасательная операция после столкновения двух судов в Балтийском море 13 декабря прекращена, шансов найти живыми пропавших нет. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает портал Nordic News в Twitter.

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«Поисково-спасательная операция прекращена. Нет шансов выжить в холодной воде на протяжении такого времени», — говорится в сообщении.

Два грузовых корабля — британский Scot Carrier и датский Karin Hoej столкнулись в Балтийском море ранее в этот день. Авария произошла примерно в 03:30 (05:30 мск) между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Уточнялось, что датское судно перевернулось.

Два человека пропали без вести, к поисковой операции привлекли восемь лодок и вертолет.

Позднее стало известно, что с перевернувшегося датского грузового судна вытекает топливо. Его было решено отбуксировать к берегу.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что членам экипажа частного судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, удалось спастись на плоту. На борту находились четверо мужчин и одна женщина.

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