Мурашко сообщил о состоянии заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 декабря заявил, что заболевшие из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» граждане находятся в удовлетворительном состоянии.

Уточняется, что большинство из них ранее болели COVID-19 или были вакцинированы.

«Все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что заболевших «Омикроном» в тяжелом состоянии нет.

Ранее в этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию.

11 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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