Пискарев назвал сроки принятия закона о QR-кодах в общественных местах

Закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять в этом году, перед вторым чтением он уйдет в рассылку на месяц. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«В первом чтении 16-го [декабря], если он будет принят, то у нас рассылка будет [длиной в] месяц для получения предложений ко второму чтению. Второе чтение и третье чтение — там процедурный вопрос, мы будем руководствоваться регламентом. Мы не гоним, не торопимся», — сказал он журналистам.

Ранее, в понедельник, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия поддерживает этот законопроект в первом чтении, однако понимает, что ко второму чтению необходимо будет провести серьезную работу, приняв в расчет все нюансы. По его словам, ЕР намерена вместе с правительством РФ доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко второму чтению.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

В этот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 достаточно сложный, наличие разных мнений у регионов на данную тему является частью рабочего процесса. Он указал, что все нюансы, в том числе потенциальные риски, рассмотрят эксперты.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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