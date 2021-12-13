Парад Дедов Морозов организуют в Магадане

Стала известна дата проведения парада Дедов Морозов в Магадане. Он состоится в предстоящую субботу, 18 декабря. Шествие под названием «Новогодний поход в 2022 год» стартует в 16:30 от телевышки.

Праздничную кавалькаду будут встречать на Театральной площади творческие коллективы ДК «Автотэк». Они станут участниками театрализованного представления «Новогодний супербатл», пишет ИА MagadanMedia.

11 декабря в Нижнем Новгороде серию мероприятий в рамках фестиваля «Новогодняя столица России – 2022» открыл праздничный пеший парад героев сказок и актеров. В шествии приняли участие сотни нижегородцев и гостей города.