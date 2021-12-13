Форвард ХК «Салават Юлаев» Хохряков дисквалифицирован за атаку игрока «Ак Барса»

Нападающего ХК «Салават Юлаев» Петра Хохрякова дисквалифицировали на четыре матча за атаку игрока «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Хохряков совершил силовой прием против Воронкова, в результате чего хоккеист получил травму и последний покинул лед на носилках.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

12 декабря в Континентальной лиге прошел последний игровой день регулярного чемпионата перед паузой на Кубок Первого канала.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 4:2, заняв третью строчку в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» располагается на четвертом месте. Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.

В сентябре украинского хоккеиста «Кременчуга» Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча за расистский жест. Кроме того, он получил дополнительную дисквалификацию на 10 матчей. Отмечалось, что право на участие в этих играх он может выкупить за 5 тыс. гривен (менее 14 тыс. рублей).