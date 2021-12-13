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Хвойные деревья взяли под особую охрану в Тамбовской области

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Лесоводы усилили охрану хвойных деревьев в Тамбовской области перед Новым годом. Патрулирование природных территорий ведется по разработанным маршрутам.

Специалисты уделяют особое внимание лесным территориям вблизи населенных пунктов. В местах, где вероятна вырубка, установили контрольные посты и видеонаблюдение. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ущерб за каждое спиленное дерево установили в размере 6451 рубль. При нанесении ущерба природным территориям свыше 5 тыс. рублей предусматривается уголовная ответственность.

Ранее меры по охране хвойных деревьев усилили в Хабаровском крае. В патрулировании участвуют инспекторы всех особо охраняемых природных территорий «Заповедного Приамурья».

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