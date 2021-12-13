Двое пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море

Два человека пропали без вести после столкновения двух судов в Балтийском море, их поиски продолжаются. Об этом 13 декабря сообщили в морской администрации Швеции.

«Два человека из экипажа датского корабля пропали без вести, и сейчас ведутся поиски этих людей», — говорится на сайте ведомства.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два грузовых корабля. Отмечалось, что авария произошла примерно в 03:30 (05:30 мск) между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Столкнулись британский Scot Carrier и датский Karin Hoej. Уточнялось, что датское судно перевернулось.

До этого, 23 ноября, сообщалось, что в Индийском океане терпит бедствие яхта «Леди Мэри», на борту которой находится российская семья с двумя детьми. При этом Австралия и Новая Зеландия отказали россиянам в помощи.

5 октября сообщалось, что членам экипажа частного судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, удалось спастись на плоту. Отмечалось, что на борту находились четверо мужчин и одна женщина.

В тот же день стало известно, что под Петрозаводском на Онежском озере едва не затонул катер с пассажирами, среди которых был маленький ребенок. В дне судна образовалась пробоина. Экстренную помощь оказали местные рыбаки. Они отбуксировали судно к берегу Пиньгубы. Там пострадавших ждали специалисты спасательной службы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России направился на помощь экипажу украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие. Капитан сообщил, что у судна отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе.