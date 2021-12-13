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СМИ сообщают о вытекании топлива с перевернувшегося в Балтийском море судна

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Топливо вытекает с датского грузового судна, которое перевернулось в Балтийском море в результате столкновения с британским кораблем. Об этом 13 декабря сообщает портал Nordic News.

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Уточняется, что датское судно будет отбуксировано к берегу.

Ранее, в понедельник, стало известно, что в Балтийском море столкнулись два грузовых корабля, один из них перевернулся. Отмечается, что авария произошла примерно в 03:30 (05:30 мск) между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм.

Столкнулись британский Scot Carrier и датский Karin Hoej. Уточняется, что бедствие терпит датское судно. Морская администрация Швеции не может ответить, что стало причиной столкновения.

Позже сообщалось, что два человека пропали без вести в результате столкновения. К поисковой операции привлекли восемь лодок и вертолет.

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