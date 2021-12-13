СК начал проверку после гибели семьи при пожаре в Оренбурге

Следственный комитет начал проверку по факту пожара, в результате которого погибли три человека. Эксперты устанавливают причины возгорания.

Двухэтажный жилой дом загорелся на улице Пролетарской 13 декабря около 03:30 по местному времени. Пожарным удалось ликвидировать горение в течение полутора часов. В здании обнаружили тела супругов 56 и 58 лет, а также их 21-летнего сына. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

По данным следствия, дом обогревался с помощью электрической системы отопления. В ходе экспертизы будут установлены точные причины происшествия.

12 декабря в селе Северном в Оренбургской области на пульт спасателей поступила просьба о помощи в связи с отравлением людей угарным газом. Всего пострадали пять человек, в том числе трое детей. Пожара в доме не было.