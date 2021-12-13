Один погиб и трое пострадали в аварии в ЕАО

Смертельное ДТП произошло на территории ЕАО на федеральной автодороге Чита–Хабаровск. В районе 1858 км водитель автомобиля Nissan Terrano на левом повороте не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП два пассажира иномарки и водитель отечественного авто получили травмы. Водитель Nissan получил сильные повреждения, от которых скончался, не дождавшись прибытия скорой помощи, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее в крупном ДТП в Гороховецком районе Владимирской области погибли пять человек. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Находившиеся в легковушке четыре пассажира и водитель погибли.