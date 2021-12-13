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КамАЗ отметил 52 года с начала строительства завода в Набережных Челнах

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13 декабря исполнилось 52 года с начала строительства завода «КамАЗ» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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«13 декабря 1969 года — день, когда был вынут первый ковш земли на строительной площадке будущего КамАЗа. Эту дату принято считать днем рождения автогиганта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод был построен в рекордные сроки. От знакового события, с которого ведет отсчет своей истории КамАЗ, и до принятия первой очереди автозавода прошло всего семь лет, еще чуть более четырех понадобилось, чтобы завершить строительство всех запланированных производственных объектов.

За 11 месяцев 2021 года КамАЗ выпустил 39 658 автомобилей, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

3 декабря сообщалось, что КамАЗ в январе 2022 года начнет продажи новой модели малотоннажного грузовика «Компас».

Проект «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 т и «Компас-12» (11,99 т). Эти автомобили предназначены для работы в городе и пригороде. Кроме того, они могут применяться и в междугородних перевозках. Также версии этих грузовиков можно использовать для различных специальных настроек.

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