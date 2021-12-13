Почетным гражданам в ЕАО увеличили выплаты в два раза

В ЕАО в два раза повысили ежемесячную выплату почетным гражданам автономии. Сейчас таких получателей 11. Свой статус они заслужили тем, что внесли огромный вклад в развитие экономики, образования, здравоохранения и культуры ЕАО.

Каждый почетный гражданин ЕАО имеет право на ежемесячную выплату. Ее предоставляют на проезд в общественном транспорте, оплату стационарного телефона. С инициативой о повышении суммы выплаты выступил губернатор, депутаты заксобрания ее поддержали.

Корректировки должны вступить в силу с января 2022 года, пишет ИА EAOMedia.

В начале декабря сообщалось, что в ЕАО до 2026 года продлили действие регионального материнского капитала. Он выдается семьям при рождении третьего ребенка. Его сумма составляет 120 тыс. рублей.