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Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность

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Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился «за излишнюю эмоциональность» на блокпосте в Донецкой области и заявил о намерении способствовать расследованию инцидента.

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«Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС (операции объединенных сил. — Ред.) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство», — написал Гогилашвили на своей странице в Facebook.

Он добавил, что готовит рапорт на имя министра внутренних дел и намерен всячески способствовать расследованию инцидента.

Ранее, в воскресенье, президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД страны Дениса Монастырского рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя Александра Гогилашвили, который за день до этого был отстранен из-за устроенного скандала.

Инцидент с участием Гогилашвили произошел 10 декабря у блокпоста в Донбассе. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

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