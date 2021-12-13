Партию автомобилей для пожарных доставили в Хабаровский край

В Хабаровский край прибыли еще девять новых автомобилей для пополнения парка боевой техники пожарных. Таким образом, спасательная служба получила восемь современных высокопроходимых автоцистерн и автолестницу для работы в высотных зданиях.

ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края сообщает, что это уже третья партия автоцистерн, которая была закуплена на федеральную субсидию. С учетом уже поступивших первых партий в этом году парк региональных пожарных обновится на 20 единиц техники.

Автомобили распределят в город Вяземский, поселки Переяславка, Циммермановка, Де-Кастри, Березовый, Солнечный, а также в села Воронежское, Матвеевка и Аян.

В этом году правительство выделило дополнительно 150 млн рублей Хабаровскому краю по линии ликвидации ЧС. Почти половина этих денег пошла на закупку пожарной техники, еще столько же — на пополнение краевого материального резерва. Закупку техники продолжат и в следующем году, до полного обновления автопарка службы.

Ранее в регионе была проведена полная проверка технического состояния пожарной спецтехники. Специалисты осмотрели 230 автомобилей и сделали замечания по 105 из них. Сейчас эти машины находятся на ремонте, которым занимается специальная организация.