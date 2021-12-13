Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Партию автомобилей для пожарных доставили в Хабаровский край

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровский край прибыли еще девять новых автомобилей для пополнения парка боевой техники пожарных. Таким образом, спасательная служба получила восемь современных высокопроходимых автоцистерн и автолестницу для работы в высотных зданиях.

ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края сообщает, что это уже третья партия автоцистерн, которая была закуплена на федеральную субсидию. С учетом уже поступивших первых партий в этом году парк региональных пожарных обновится на 20 единиц техники.

Автомобили распределят в город Вяземский, поселки Переяславка, Циммермановка, Де-Кастри, Березовый, Солнечный, а также в села Воронежское, Матвеевка и Аян.

В этом году правительство выделило дополнительно 150 млн рублей Хабаровскому краю по линии ликвидации ЧС. Почти половина этих денег пошла на закупку пожарной техники, еще столько же — на пополнение краевого материального резерва. Закупку техники продолжат и в следующем году, до полного обновления автопарка службы.

Ранее в регионе была проведена полная проверка технического состояния пожарной спецтехники. Специалисты осмотрели 230 автомобилей и сделали замечания по 105 из них. Сейчас эти машины находятся на ремонте, которым занимается специальная организация.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021