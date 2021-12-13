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Минтранс объяснил решение о проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Минтранс объяснил решение о дополнительной проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте
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Решение о целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта о QR-кодах на транспорте, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации, было принято совместно Госдумой и Минтрансом с учетом позиции президента России Владимира Путина и консультаций главы ведомства Виталия Савельева с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Так «Известиям» в понедельник, 13 декабря, ответили в пресс-службе Минтранса на просьбу прокомментировать сообщения о дальнейшей проработке вышеуказанного законопроекта.

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Отмечается, что министерство, не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта нижней палатой российского парламента в первом чтении, провело работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета ГД. Соответствующие обсуждения также были проведены с экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

Решение о дальнейшей проработке проекта закона приняли по итогам совещаний, подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Минтранс решил проработать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на поездах дальнего следования и авиарейсах, ранее в этот же день сообщило РБК со ссылкой на ведомство.

Кроме того, в понедельник в ГД заявили, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Предполагается, что окончательное решение по поводу снятия этого законопроекта будет принято 13 декабря на Совете нижней палаты парламента.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что решение по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. Володин подчеркнул, что считает правильным обсуждать законопроекты и выносить решения исходя из позиции, которую озвучил российский лидер.

9 декабря Путин заявил, что законопроект носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре сообщалось, что Госдума может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

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