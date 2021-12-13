Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Сторонница группировки «М.К.У.» выразила сожаление о своем участии в ней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участница украинской неонацистской группировки «М.К.У.», недавно задержанная в России, заявила, что сожалеет о своем участии в организации, а также о вербовке в нее других молодых людей. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Центра общественных связей ФСБ РФ 13 декабря.

«В «М.К.У.» я была модератором и приняла около пяти заявок от людей на участие в группе по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности невинных людей», — сказала женщина в ходе допроса.

Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось

В то же время другой задержанный сообщил, что проживающий на Украине Краснов является действующим лидером неонацистской группировки.

Кроме прочего в ролике содержатся оперативные кадры задержания силовиками участников «М.К.У.» в их домах. Там видно, что у некоторых из них изъяли оружие, нацистские знамена и различную литературу.

Ранее в понедельник стало известно, что ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» в 37 российских регионах. Уточняется, что в числе задержанных — трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. При этом еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В июле сообщалось, что в Белгороде задержали семь сторонников «М.К.У.». Согласно данным ФСБ, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских. При этом в ходе обысков у задержанных были изъяты холодное оружие, а также экстремистские материалы.

ФСБ с начала года провела несколько крупных спецопераций по задержанию сторонников «М.К.У.». В общей сложности с марта в России было задержано около 60 неонацистов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021