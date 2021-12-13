Сторонница группировки «М.К.У.» выразила сожаление о своем участии в ней

Участница украинской неонацистской группировки «М.К.У.», недавно задержанная в России, заявила, что сожалеет о своем участии в организации, а также о вербовке в нее других молодых людей. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Центра общественных связей ФСБ РФ 13 декабря.

«В «М.К.У.» я была модератором и приняла около пяти заявок от людей на участие в группе по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности невинных людей», — сказала женщина в ходе допроса.

В то же время другой задержанный сообщил, что проживающий на Украине Краснов является действующим лидером неонацистской группировки.

Кроме прочего в ролике содержатся оперативные кадры задержания силовиками участников «М.К.У.» в их домах. Там видно, что у некоторых из них изъяли оружие, нацистские знамена и различную литературу.

Ранее в понедельник стало известно, что ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» в 37 российских регионах. Уточняется, что в числе задержанных — трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. При этом еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В июле сообщалось, что в Белгороде задержали семь сторонников «М.К.У.». Согласно данным ФСБ, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских. При этом в ходе обысков у задержанных были изъяты холодное оружие, а также экстремистские материалы.

ФСБ с начала года провела несколько крупных спецопераций по задержанию сторонников «М.К.У.». В общей сложности с марта в России было задержано около 60 неонацистов.