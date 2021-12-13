В РФ выделят еще почти 22 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми болезнями

Российское правительство выделит почти 22 млрд рублей на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», — сказал глава правительства.

По его словам, за счет таких средств образованный по инициативе российского лидера Владимира Путина «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных детей лекарствами, средствами реабилитации и медицинскими изделиями.

9 декабря Минздрав РФ зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — «Золгенсму». Это самое дорогое лекарство в мире: стоимость одной инъекции составляет от $2,1 млн до $2,5 млн.

4 августа фонд «Круг добра» сообщил «Известиям» о заключении договоров на поставку в Россию препаратов «Золгенсма» и «Карзиба», которые необходимы детям с орфанными заболеваниями.

11 декабря кабмин выделил почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.