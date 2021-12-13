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Путь устроившего взрыв в монастыре в Серпухове попал на видео

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали путь устроившего взрыв в женском монастыре в Серпухове.

На кадрах видно, как он заходит на территорию здания, в руках у подозреваемого рюкзак.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

В результате взрыва пострадали 12 подростков. Один из них — 15-летний мальчик — был госпитализирован в тяжелом состоянии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пострадавшим детям помогают врачи. По его словам, на месте сейчас находится прокурор области.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.

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