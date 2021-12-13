Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США

На пресс-конференции президента США Джо Байдена, посвященной обрушившемуся на страну торнадо, журналисты спрашивали американского лидера об Украине. Выступление главы государства 12 декабря транслировали местные телеканалы.

Представителей американской прессы, в частности, интересовало, направит ли Вашингтон на Украину свои войска.

«Это даже никогда не обсуждалось, а вы уже готовы отправлять американских военных на Украину для борьбы с Россией?» — сказал Байден.

Ранее в тот же день он отметил, что США никогда не планировали отправлять войска на Украину. При этом он уточнил, что в случае возможного вторжения России на территорию Украины американские власти намерены отправить своих военных в соседние от нее страны НАТО.

До этого, 8 декабря, Байден пояснил, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по украинскому вопросу. Он напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется, но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения ситуации.

11 декабря над Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории штата. По предварительной информации, в результате происшествия в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.