Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На пресс-конференции президента США Джо Байдена, посвященной обрушившемуся на страну торнадо, журналисты спрашивали американского лидера об Украине. Выступление главы государства 12 декабря транслировали местные телеканалы.

Страна конфликта: Киев продолжает стягивать силы к линии соприкосновения
Как изменилась обстановка в Донбассе после проявлений дипломатической активности США

Представителей американской прессы, в частности, интересовало, направит ли Вашингтон на Украину свои войска.

«Это даже никогда не обсуждалось, а вы уже готовы отправлять американских военных на Украину для борьбы с Россией?» — сказал Байден.

Ранее в тот же день он отметил, что США никогда не планировали отправлять войска на Украину. При этом он уточнил, что в случае возможного вторжения России на территорию Украины американские власти намерены отправить своих военных в соседние от нее страны НАТО.

До этого, 8 декабря, Байден пояснил, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по украинскому вопросу. Он напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется, но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения ситуации.

11 декабря над Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории штата. По предварительной информации, в результате происшествия в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021