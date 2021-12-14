Диетологи перечислили помогающие убрать жир на животе продукты

Четыре продукта помогут избавиться от жира на животе. Об этом диетологи сообщили британскому изданию Express.

Так, рекомендуется добавить в рацион высокобелковую пищу, в частности тунец. Отмечается, что этот продукт пользуется популярностью у бодибилдеров и фитнес-моделей. Также следует есть больше яиц. Польза от них подтверждена экспериментально.

Помимо этого диета, богатая черникой, может изменить процесс того, как организм накапливает и перерабатывает сахар для получения энергии и фактически борется с жиром на животе

Еще эксперты советуют употреблять арбузы, так как они содержат вещество, повышающее уровень аргинина, — аминокислоты, улучшающие способность организма сжигать жир.

4 декабря стало известно, что фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению и поддержанию стройности. По словам нутрициолога Евгении Дегтянниковой, не стоит употреблять бананы, манго, виноград, финики.

1 декабря диетолог Татьяна Дик сообщила, что идеальный ужин стройнеющего человека должен содержать те питательные элементы, которых он недобрал за день в предыдущие приемы пищи.