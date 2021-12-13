Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Байден поручил выделить дополнительную помощь Кентукки из-за торнадо
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 15 декабря
Общество
В России задержали 106 сторонников украинской неонацистской группировки
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Заболевший COVID-19 президент ЮАР переносит болезнь в легкой форме
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Kia сертифицировала новый Sportage для российского рынка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейский кроссовер Kia Sportage пятого поколения получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории России.

Семенной фонд: корейцы обновили популярные хетчбэк и универсал
Тест-драйв обновленных Kia Ceed и Ceed SW

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 декабря в редакцию «Известий», автомобиль будет предлагаться на российском рынке с бензиновыми двигателями 2,0 л (150 л. с.) или 2,5 л (190 л. с.), механической или автоматической трансмиссиями, приводом на одну ось или системой полного привода.

Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением колесная база увеличилась на 85 мм, а длина — на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) — от 1660 до 1680 мм.
Продажи нового кроссовера Kia Sportage в России начнутся в первой половине 2022 года.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021