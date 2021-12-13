Kia сертифицировала новый Sportage для российского рынка
Корейский кроссовер Kia Sportage пятого поколения получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории России.
Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 декабря в редакцию «Известий», автомобиль будет предлагаться на российском рынке с бензиновыми двигателями 2,0 л (150 л. с.) или 2,5 л (190 л. с.), механической или автоматической трансмиссиями, приводом на одну ось или системой полного привода.
Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением колесная база увеличилась на 85 мм, а длина — на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) — от 1660 до 1680 мм.
Продажи нового кроссовера Kia Sportage в России начнутся в первой половине 2022 года.
1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.