Источники заявили о просьбе «Почты России» госсубсидий на запуск беспилотников

«Почта России» запросила субсидии у государства на сумму 1,336 млрд рублей на запуск беспилотных грузовиков по трассе М11 Москва–Петербург. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник и предложения компании по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК) в понедельник, 13 декабря.

Субсидии требуются из-за дороговизны беспилотников при невозможности в настоящее время компенсировать ее за счет зарплат. Отмечается, что себестоимость такой доставки увеличивается у большинства перевозчиков на 8–18%.

«Старт беспилотных перевозок почты по М11 [Москва–Петербург] ожидается в 2024 году, а выход на окупаемость планируется в 2035 году», — сказал источник издания, знакомый с предложением компании.

Убытки вызваны ростом себестоимости при доставке беспилотниками. Такие грузовики стоят дороже, а экономить на зарплатах пока не получится, объяснили аргументацию «Почты России» источники в транспортных компаниях.

Представитель «Почты России» отметил, что нельзя сказать однозначно, что эти субсидии именно для компании. По его словам, в первую очередь это «меры поддержки производителей и разработчиков технологии транспорта и инфраструктуры для беспилотников».

Доставку грузов по беспилотному логистическому коридору (БЛК) также запустят «Деловые линии», Globaltruck, Ozon, X5 Group и другие компании, сообщает газета.

В Москве в 2022 году могут запустить тестовую беспилотную курьерскую доставку. В департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы заявляли в октябре, что, если эксперимент окажется удачным, беспилотники будут использовать для доставки грузов в городе.

В начале октября «Почта России» сообщила в своем Telegram-канале, что хочет использовать разработанный в «Сколково» электрический трицикл для доставки небольших грузов получателям в Москве. Транспортное средство может передвигаться в любую погоду благодаря закрытой кабине и термоизоляции грузового отсека. Трицикл способен развивать скорость до 30 км/ч, а его грузоподъемность составляет 90 кг. Модель разработала нижегородская компания «Форвард».

Электрический трицикл представили в технопарке «Сколково» на Международном форуме электронной коммерции и ритейла 7 октября. Точная дата начала серийного выпуска неизвестна. Машина стоит около 600 тыс. рублей.