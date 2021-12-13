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Политолог рассказал о невозвращенных России Украиной активах СССР

Политолог Жарихин рассказал об активах СССР, которые должна вернуть России Украина
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Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в понедельник, 13 декабря, прокомментировал «Известиям» заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России активы бывшего СССР.

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На это глава государства указал в фильме «Россия. Новейшая история», вышедшем в эфир накануне. Как отметил Путин, Киев должен был сделать это в обмен на погашение его внешнего долга.

Президент заявил, что долги были погашены, но обязательство о передаче Москве зарубежных активов выполнили не все. Так поступили ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил Путин.

По словам Жарихина, речь идет о многих объектах недвижимости за рубежом, которые Украина оставила за собой, несмотря на договоренности, в том числе постпредства, здания посольств и представительств.

Причем «непорядочные действия» Украины в этом вопросе не зависят от того, какое у нее руководство, так как длится это уже давно, подчеркнул он.

«Эта история началась при Кравчуке (Леонид Кравчук, первый президент Украины. — Ред.), продолжилась при Кучме (Леонид Кучма, экс-президент Украины. — Ред.), да и, прямо скажем, Янукович (Виктор Янукович, бывший президент Украины. — Ред.) не горел желанием обсуждать этот вопрос», — подчеркнул политолог.

Говоря о том, во сколько могут оцениваются активы СССР, которые Украина должна вернуть России, Жарихин отметил, что речь идет о миллиардах долларов. При этом, по его мнению, истребовать их российской стороне будет достаточно непросто.

Также в воскресенье Путин назвал трагедией распад СССР. По мнению президента, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

В июне российский лидер отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ.

Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил глава государства.

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