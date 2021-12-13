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В МИДе рассказали об обсуждении Путиным и Байденом вопроса дипсобственности

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Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США. Об этом 13 декабря сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед [Джо] Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — сказал Рябков в беседе с «РИА Новости».

Однако он уточнил, что президенты пока не достигли никаких конкретных договоренностей по этому вопросу.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдепартамент США продолжает отказывать российским дипломатам и техническому персоналу в допуске к дипломатической собственности в Штатах.

Она отметила, что российская дипсобственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.

Посольские войны между Россией и США начались в 2016 году. Президент США Барак Обама в канун Нового года, перед тем как покинуть пост, обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы и выслал 35 российских дипломатов. Москва ответила симметрично. Далее последовали взаимные аресты недвижимости, закрытие диппредставительств, новые высылки дипломатов.

В марте 2021 года Россия отозвала своего посла из США Анатолия Антонова, улетел на родину и глава американской дипмиссии Джон Салливан. В апреле произошел новый виток охлаждения. Российские власти потребовали, чтобы американцы перестали нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Именно они принимали и обрабатывали документы на визу. Фактическая выдача американских виз в РФ остановилась.

3 ноября стало известно, что Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз.

2 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

31 октября Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

28 октября Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

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