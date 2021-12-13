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Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3% за неделю. Об этом в понедельник,13 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«По итогам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тыс. населения. Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе», — сказала она на заседании в Госдуме.

Однако это снижение пока не носит стабильного характера, добавила вице-премьер.

Ранее, 10 декабря, Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ. По ее словам, улучшение наблюдается в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

Тогда же вице-премьер сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%.

9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. К ним относятся ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация.

3 декабря заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме волонтеров «Мы вместе» рассказала, что заболеваемость COVID-19 в столице снизилась более чем на 50%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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