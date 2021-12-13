В ФАС заявили о снижении цен в кафе и ресторанах в аэропорту Новосибирска

Сотрудники Новосибирского УФАС России совместно с представителями кафе и ресторанов аэропорта Толмачево проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ФАС.

После контрольных мероприятий антимонопольной службы ряд предприятий пересмотрел свою ценовую политику. Так, отдельные предприятия аэропорта ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых.

Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43–47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе.

«ФАС России и территориальные органы продолжат проводить контрольные мероприятия по мониторингу формирования цен на продукты в кафе и ресторанах аэропортов. В рамках проверок антимонопольные органы оценивают ценообразование, изучают причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе питьевой воды», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 ноября, в Московском областном УФАС России возбудили административное дело против компании «Росинтер Ресторантс» (сеть ресторанов, в которую входят Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday’s) из-за завышения цен в аэропорту Шереметьево.

По данным УФАС, в кафе и ресторанах сети на территории авиаузла Шереметьево, где компания занимает доминирующее положение, стоимость услуг общественного питания значительно превышает установленные в Москве.