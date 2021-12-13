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Один человек остался в больнице после ЧП на шахте «Листвяжная»

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После ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в больнице остается один спасатель, который находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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«На 12:00 (8:00 мск) 13 декабря в стационарах находится один человек — один спасатель в состоянии средней степени тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.

На амбулаторном лечении находятся 82 пациента (35 шахтеров и 47 спасателей).

Цивилев отметил, что выписаны всего с начала отчетного периода 23 пациента (12 шахтеров и 11 спасателей).

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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