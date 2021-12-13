Британские авиакомпании раскритиковали меры властей в связи с «Омикроном»

В связи с появлением штамма коронавируса «Омикрон» власти Великобритании ввели «несоразмерные меры», которые могут нанести непоправимый ущерб авиаотрасли. Об этом заявили руководители авиакомпаний British Airways, Virgin Atlantic, Ryanair и EasyJet в открытом письме правительству.

«Хотя мы полностью осознаем необходимость принятия шагов для сдерживания первоначального воздействия штамма «Омикрон», однако [считаем, что] в сфере авиапутешествий введены непропорциональные [угрозе] ограничения», — приводит 13 декабря выдержки из письма газета Finansial Times.

Так, прибывающие в Великобританию пассажиры должны пройти ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом и после прибытия, что увеличивает расходы и усложняет поездки. Кроме того, власти «ввели дорогостоящие карантинные размещения, которые наносят удар по авиакомпаниям».

«Тестирование перед отъездом и по прибытии вряд ли повышает защиту от коронавируса, но создает новые препятствия на Рождество для семей и бизнеса, нанося серьезный ущерб туристической индустрии Великобритании», — говорится в сообщении авиакомпаний.

Они призвали отменить двойное тестирование для полностью вакцинированных пассажиров, а также предоставить индивидуальные пакеты экономической поддержки.

Днем ранее в Би-би-си со ссылкой на ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщили, что Великобритания столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон». Так, к концу апреля по пессимистичному сценарию его жертвами могут стать до 75 тыс. человек.

По мнению доктора Ника Дэвиса, могут потребоваться более жесткие ограничения в дополнение к текущим мерам, действующим в Великобритании. Он отметил, что это поможет предотвратить госпитализацию новых пациентов в уже переполненные больницы.

12 декабря стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.