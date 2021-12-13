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Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

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В Балтийском море столкнулись два грузовых корабля, один из них перевернулся, есть опасения, что два человека находятся в воде. Об этом 13 декабря сообщило шведское издание Aftonbladet.

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«В настоящее время мы ведем интенсивные поиски, потому что мы слышали крики в воде», — приводятся в материале слова менеджера по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонаса Франзена.

Отмечается, что авария произошла примерно в 03.30 (05.30 мск) между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Столкнулись британский Scot Carrier и датский Karin Hoej. Уточняется, что бедствие терпит датское судно. Морская администрация Швеции не может ответить, что стало причиной столкновения.

Кроме того, сообщается об опасениях, что как минимум два человека попали в воду. Температура воды сейчас составляет порядка четырех градусов. На территории находятся шесть спасательных шлюпок и вертолет из Дании. Отмечается, что помощь в спасательной операции также оказывало еще одно британское торговое судно.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что в Индийском океане терпит бедствие яхта «Леди Мэри», на борту которой находится российская семья с двумя детьми. При этом Австралия и Новая Зеландия отказали россиянам в помощи.

До этого, 5 октября, сообщалось, что членам экипажа частного судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, удалось спастись на плоту. Отмечалось, что на борту находились четверо мужчин и одна женщина.

В тот же день стало известно, что под Петрозаводском на Онежском озере едва не затонул катер с пассажирами, среди которых был маленький ребенок. В дне судна образовалась пробоина. Экстренную помощь оказали местные рыбаки. Они отбуксировали судно к берегу Пиньгубы. Там пострадавших ждали специалисты спасательной службы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России направился на помощь экипажу украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие. Капитан сообщил, что у судна отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе.

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